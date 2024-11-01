edición general
Historia: Julia Paternain, la primera uruguaya en ganar una medalla en un Mundial de atletismo

Obtuvo el bronce al marcar el tiempo de 2:27.23 en la maratón femenina; fue la segunda vez en su vida que corrió en esta distancia.

borachoman #1 borachoman
La cara de sorpresa cuando se enteró.

m.youtube.com/shorts/cAxifzXJQJs
