edición general
12 meneos
34 clics
La historia de la imagen viral de un niño palestino que lleva cargando a su hermanito tras ser desplazado en Gaza

La historia de la imagen viral de un niño palestino que lleva cargando a su hermanito tras ser desplazado en Gaza

En medio del caos y el horror de los desplazamientos forzados en Gaza, un pequeño niño descalzo huye desesperado cargando a su hermanito, mientras con la voz ahogada en llanto grita una y otra vez "ya ama", que significa "mamá". El video, captado por el fotoperiodista palestino independiente Ahmed Younis, ha sido visto por millones de personas en el mundo. Gracias a estas imágenes un comité de ayuda egipcio logró encontrar a los niños y reunirlos con sus padres en el sur de Gaza. Su historia es para muchos otro símbolo de la agonía de los niños

| etiquetas: gaza , imagen , niño
11 1 0 K 151 actualidad
1 comentarios
11 1 0 K 151 actualidad
sotillo #1 sotillo
Almeida ya te tienes que estar inflando a sobres para pasar de estas salvajadas, sigue dando medallas y dinero de lis impuestos a los israelíes
0 K 11

menéame