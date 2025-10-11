La historia de la Iglesia de El Palmar de Troya: antipapas ciegos, sacerdotes desnudos en ‘Interviú’ y una hermética catedral única en el mundo

Un edificio que normalmente es un recinto cerrado y muy vigilado, pero que este domingo busca dejar atrás su fama de hermético y abre por primera vez sus puertas. Entre muchas otras exigencias, en sus canales oficiales ha especificado que “no está permitido que los homosexuales se den la mano ni lleven logotipos blasfemos, ni ninguna forma de inmoralidad”, mientras que las mujeres tendrán prohibido llevar pantalones y deberán ir con “vestidos largos hasta el tobillo, blusas cerradas hasta el cuello y mangas que lleguen a la muñeca”