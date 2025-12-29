Historia de un hombre obstinado: Napoleón en Somosierra

El 30 de noviembre de 1808 Napoleón trataba de lavar en Somosierra, con sangre, una afrenta casi personal: la derrota de uno de sus flamantes ejércitos, el de Dupont, en julio de ese mismo año, en Bailén. Decidió dar un escarmiento a esa España que lo había ridiculizado pese a que ni siquiera estaba unida sino dividida entre partidarios del cambio de dinastía de los Borbón a los Bonaparte. Obstinado, obtuvo un triunfo aplastante que, sin embargo, en apenas cuatro años, no le iba a servir de mucho ante hombres más obstinados aún que él.