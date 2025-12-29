edición general
5 meneos
46 clics
Historia de un hombre obstinado: Napoleón en Somosierra

Historia de un hombre obstinado: Napoleón en Somosierra

El 30 de noviembre de 1808 Napoleón trataba de lavar en Somosierra, con sangre, una afrenta casi personal: la derrota de uno de sus flamantes ejércitos, el de Dupont, en julio de ese mismo año, en Bailén. Decidió dar un escarmiento a esa España que lo había ridiculizado pese a que ni siquiera estaba unida sino dividida entre partidarios del cambio de dinastía de los Borbón a los Bonaparte. Obstinado, obtuvo un triunfo aplastante que, sin embargo, en apenas cuatro años, no le iba a servir de mucho ante hombres más obstinados aún que él.

| etiquetas: somosierra , napoleón
4 1 0 K 46 cultura
1 comentarios
4 1 0 K 46 cultura
woody_alien #1 woody_alien
allí un hombre obstinado obtuvo un triunfo aplastante que, sin embargo, en apenas cuatro años, no le iba a servir de mucho, enfrentado a hombres aún más obstinados que él. Seguros de que defendían una causa más justa que la de aquel genio llamado Napoleón.

Y tanto que la defendían, era la justa causa de los Borbones.
0 K 12

menéame