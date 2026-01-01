Historia de los guantes quirúrgicos [Eng]  

A finales del siglo XIX, la cirugía moderna aún emergía de una época en la que la higiene, para los estándares actuales, era sorprendentemente deficiente. Las operaciones se realizaban a menudo con las manos desnudas, los instrumentos se reutilizaban con una limpieza mínima y las infecciones postoperatorias eran comunes y, con frecuencia, mortales. Aunque las ideas sobre los gérmenes ganaban terreno, la práctica médica cotidiana iba a la zaga de la teoría. Fue en este momento de transición que Caroline Hampton, enfermera quirúrgica, desempeñó