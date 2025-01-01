edición general
La historia desconocida del acrónimo SPQR, el símbolo del Imperio romano que opacó los conflictos de la República

SPQR suele interpretarse como Senatus Populusque Romanus (el Senado y el Pueblo romano), una expresión que ha funcionado durante siglos como emblema de poder, legitimidad y soberanía. Fue una fórmula cambiante, instrumentalizada por distintos regímenes y actores políticos para consolidar su autoridad. De símbolo republicano pasó a herramienta imperial y, siglos después, a estandarte de los poderes comunales y medievales. Cada época reinterpretó su sentido y lo adaptó a sus propios fines. Entonces, ¿qué sabemos del significado de SPQR?

Desconocido no, se sabe perfectamente que viene de "Sono Pazzi Questi Romani".
Sin Prisa Quiero mis Risketos
