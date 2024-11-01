La historia de los delfines suicidas entrenados en la Unión Soviética que Irán compró a Ucrania hace 26 años

A las preguntas habituales sobre la marcha de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, en la rueda de prensa del Pentágono del pasado 5 de mayo se sumó otra cuestión curiosa: "¿Está Irán utilizando delfines suicidas?". Un reportero de The Daily Wire pidió al secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegsett, que explicara los "informes sobre el uso de delfines kamikazes" en el conflicto. "No puedo confirmar ni desmentir la existencia de nuestros propios delfines suicidas, pero sí puedo confirmar que ellos no tienen ninguno", declaró Hegs