Historia de Crimea (pero bien contada)  

Según el discurso hegemónico, en 2014 un día Rusia amaneció de mal humor y le arrebató Crimea a Ucrania. Pero la historia real detrás de ese conflicto es mucho más compleja y, para entenderla, hay que remontarse a, mínimo, los tiempos de Catalina la Grande. -¡Crimea es ucraniana! ¡Lo vi en la tele! -No es tan sencillo. ¿Al menos leíste algún libro de historia sobre el tema?

Ahora contar la historia de Crimea es propaganda.

Supongo que lo es porque no dice lo que gustaria que dijese.

Anda, me tiene en ignore el propagandista y mayor sectareo del reino. ¿Por que sera? {0x1f608} ( #_1 )
Es que Crimea es Ucrania. O era hasta hace poco, tras una invasión rusa criminal.
No te preocupes, #_1 es un viejo NAFO de Menéame, al igual que #3.
#5 iliguil qui tris.
Cerca de Crimea, está la ciudad de Odesa, que muy poca gente sabe que fue fundada por el español José de Ribas.
#4 buena película y mejor libro :troll:
#4 Enviada veinte veces. Poco pisó España, pero vale, como español cuela.
Mientes y manipulas con excesiva frecuencia.
Un día echaron a patadas al presidente de Ucrania por corrupto y ser un títere de Putler
Y Putler se cabreó y ocupó Crimea para no quedarse sin base naval
Luego hizo un referendum siguiendo su costumbre y salió que todos querían ser rusos

Y finalmente invadió toda Ucrania para intentar quedársela con el apoyo de Irán y Corea del Norte
Pero la base naval no vale una mierda, porque los ucranianos se han cepillado unos cuantos barcos de lo que había xD xD xD xD xD
no puedes hacer un comentario diciendo que el video no aporta razones para la defensa de que Rusia puede tener unabase para considerar Crimea suya si no has visto el video, venga de donde venga. Puedes votar bulo (en mi opinión muy mal votado), pero no poner la tontería esa que tanto os gusta de "porque patatas"

Me cuelgo fe #9, que la persona contesta e ignora en laisma acción. Democracia en estado puro, oiga
La propaganda del Kremlin diciendo que Crimea es rusa porque patatas.

Igor Strelkov, el responsable ruso del robo a Crimea, admitió en una entrevista que dio en 2015, que los politicos de Crimea no querian ninguna anexion a Rusia, que fue el propio Strelkov el que los amenazó a punta de su pistola.
x.com/cossackgundi/status/1700845727709090180
#1 persona comentando un video de más de 9 minutos, tan sólo 2 minutos despues de que se publique aquí arriba :clap:
#6 He visto que la fuente es el propio Kremlin, lo que hace de este envio un bulo automatico.
#6 Hay que mantener vivas las tradiciones.
#6 "persona". Ejem.
En #_7 hace gala de sus prejuicios y su sesgo, sin despeinarse.
