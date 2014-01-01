Historia de Crimea (pero bien contada)  

Según el discurso hegemónico, en 2014 un día Rusia amaneció de mal humor y le arrebató Crimea a Ucrania. Pero la historia real detrás de ese conflicto es mucho más compleja y, para entenderla, hay que remontarse a, mínimo, los tiempos de Catalina la Grande. -¡Crimea es ucraniana! ¡Lo vi en la tele! -No es tan sencillo. ¿Al menos leíste algún libro de historia sobre el tema?