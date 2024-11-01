¿Qué es la Historia Ambiental? [Eng]

La crisis climática es un tema candente, pero ¿qué significa estudiar la historia de nuestra relación con el mundo natural? A Roderick Nash, historiador emérito de la Universidad de California, se le atribuye la invención del término en 1967 en su libro " Wilderness and the American Mind" . Definida a menudo simplemente como el estudio de las interacciones humanas a lo largo del tiempo con el mundo natural o no humano, Donald Worster, en 1988, subdividió la subdisciplina en el estudio de la "naturaleza" misma, incluyendo a los humanos