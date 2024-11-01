edición general
El hiriente chiste sexual en 'El Hormiguero' que ha unido a Jorge Javier Vázquez, Los Morancos y Marc Giró

En una conversación sobre retoques con cirujía estética, aprovechaban para criticar el aspecto de Jorge Javier Vázquez. Alegando que estaba irreconocible y haciendo mofas sobre sus labios. La cosa podría haberse quedado ahí pero empeoró rápido, con los andaluces haciendo un chiste despectivo sobre sexo anal con el comentario "guiña un ojo y se le abre el culo". Cómo estarían de tensos desde realización que el propio Pablo Motos tuvo que intervenir, pidiendo que dejaran de meterse con él. En redes este intercambio no sentó nada bien,

Hacen éstos chistes porque Jorge Javier ha dicho en múltiples ocasiones que es de izquierdas y dado a entender que vota a PSOE y si se ponen tontitos incluso a Sumar, Podemos o lo que toque.

Si hubiera sido un gayer del PP o de derechas, pues Pablo hubiera aplicado censura y prohibido a los invitados hablar de él para cualquier cosa que no fuera decir lo chachi que es.
si un gay hace un chisto sobre otro gay no es tan grave como si lo hace un hetero.
