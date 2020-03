Hilo sobre la experiencia de trabajar estos días en un supermercado

"Dije: 'Os juro que en cuanto tenga tiempo y recupere las ganas de vivir, os cuento el INFIERNO que supone trabajar estos días en un super. Por que no os lo imagináis'. Pues lo prometido es deuda, así que procedo a explicaros mi experiencia, como cajera, de estos últimos días. El miércoles, me llama mi encargada. Me pide si puedo ir a la mañana siguiente, de 9 a 15, porque (cito textualmente) 'es el fin del mundo'. Digo que sí, y voy. El percal es bastante desalentador, pero NADA comparado con lo que se nos vino encima los días siguientes".