Hillary Clinton dice que nominaría a Trump al Nobel de la Paz si ayuda a negociar un acuerdo para acabar con la guerra de Ucrania [EN]

Hillary Clinton dijo que nominaría al presidente Donald Trump para su tan esperado Premio Nobel de la Paz si pudiera negociar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania que no "capitulara" ante el presidente ruso Vladimir Putin. Clinton, la exsecretaria de Estado que una vez dirigió una campaña contra Trump, emitió su audaz declaración en el podcast Raging Moderates para incentivar al presidente a no ceder a las demandas de Putin.