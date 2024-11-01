edición general
18 meneos
563 clics
La "hilarante" reacción viral de Trump a la victoria de Alcaraz en el US Open: "Probablemente piense que Carlos es latino"

La "hilarante" reacción viral de Trump a la victoria de Alcaraz en el US Open: "Probablemente piense que Carlos es latino"

De entre todas las reacciones a la victoria del español, una ha destacado por encima de todas. Sobre todo en las redes sociales, donde se ha hecho viral la de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, nada más ganar el murciano.

| etiquetas: trump , alcaraz , usopen
15 3 3 K 161 actualidad
26 comentarios
15 3 3 K 161 actualidad
Comentarios destacados:      
victorjba #1 victorjba
Le faltó poco para hacer que lo deportaran xD
10 K 151
#4 Galton
#1 Por ser "moreno"... {0x1f602}
2 K 35
Alegremensajero #6 Alegremensajero
Carlitos es latino, ya que pertenece a uno de los pueblos que fueron parte del imperio romano y que a su vez desarrollaron el latín, como portugueses, franceses o rumanos. Los que no son latinos son a los que se refiere el del tuit, pues esos no desarrollaron el latín ni formaron parte del imperio romano. Son hispanos o hispánicos pues formaron parte del imperio español y hablan dicho idioma.

Que tengamos que seguir con la propaganda francesa del siglo XIX manda cojones...
4 K 40
#10 soberao
#6 Y Trump ¿qué es? Porque clasifican a todos menos a ellos mismos que se consideran "normales", fascistas normales.
1 K 20
Alegremensajero #20 Alegremensajero
#10 Trump es gilipollas, ahora bien, si te refieres a raza o etnia, pues es anglosajón, más sajón que anglo.
0 K 7
epa2 #23 epa2
#6 ¿Y los brasileños también son hispanos?{cool}
0 K 6
Alegremensajero #24 Alegremensajero
#23 No, pero latinos menos aún.
0 K 7
#25 fingulod
#23 Bueno, son descendientes de la Hispania romana... así que se podría decir que sí.
0 K 7
oceanon3d #2 oceanon3d *
Mejor que no se entrere que es Español que lo mismo nos amenaza con aranceles ... Carlitos; compra un sombrero mejicano y sale por rancheras que este mierda es capaz de jodernos vivos. Hazlo por tu país.
3 K 37
EsUnaPreguntaRetórica #9 EsUnaPreguntaRetórica
A mí me parece que tiene el mismo gesto de mongolo de siempre.
2 K 32
johel #11 johel *
No piensa que es latino, piensa que es un africano. Os recuerdo eso tan habitual de "la europa blanca acaba en los pirineos".
Joder que en parte es cierto, no somos blancos, hasta un supremacista chupacharcos de trump como pagascal no se diferencia fisicamente en nada de un marroqui.

p.d. Las posibilidades de que Trump no sea capaz de poner a españa en un mapa ni en el continente correcto son muy pero muy altas.
2 K 29
vicus. #5 vicus.
No es latino, es murciano, o sea, de otro planeta
1 K 27
#7 Galton
#5 Más concretamente, es marmurciano que como bien es sabido es una provincia del hemisferio sur de Marte.
0 K 9
Macadam #3 Macadam
"Probablemente piense que Carlos es latino"

Y tendría razón
2 K 27
#14 ombresaco
#3 Más latino que lo que ellos llaman latinos
1 K 25
#13 Hombre_de_Estado
Yo al principio pensé que quería que ganara Sinner por ser más blanco, luego que dí cuenta que lo apoya por apellidarse "pecador".
0 K 20
vicus. #19 vicus. *
Recordemos que Santivago el paguitas Obiscal, siempre es de la misma opinión que su amado líder.
0 K 20
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
Zabnahorio y sus estupideces diarias, no falla.
0 K 20
#12 Perrota
Pone cara de culo, que es su forma habitual.
0 K 10
#16 Whitefox
 media
0 K 9
el-aleman #21 el-aleman
Es que es latino, por ser español es latino.
0 K 9
#22 bibubibu
Es que Carlos es latino, como todo español. Como pueblo fundado por los romanos y desarrolladores del idioma Latín.

Tiene cojones la cosa, que a estas alturas todavía no se sepa eso.
0 K 7
#26 minoch4
Coño q el otro también es latino
0 K 6

menéame