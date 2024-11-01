edición general
15 meneos
45 clics

"Si su hijo fuera palestino, no podría dedicarle la etapa" - El Larguero (La Ser)  

A raíz de que la 11ª etapa de La Vuelta tuviera que suspenderse por las manifestaciones contra el genocidio en Palestina y la participación de un equipo sionista, El Larguero, un programa deportivo radiofónico emitido en La Ser, dirigido por Manu Carreño, ha demostrado que la Humanidad está antes que el deporte.

| etiquetas: gaza , palestina , vuelta ciclista , el larguero , la ser , genocidio
12 3 2 K 148 actualidad
7 comentarios
12 3 2 K 148 actualidad
javibaz #3 javibaz *
el dueño del equipo dice que el equipo está para dar buena imagen de Israel.
www.lasexta.com/noticias/deportes/ciclismo/sionista-defensor-masacre-g
2 K 43
MasterChof #6 MasterChof *
se te olvida el detalle de que el propietario es un buen amigo de Netanyahu y que la equipación lleva la bandera sionista... apoyan el genocidio, la ocupación y el apartheid... Si tanto interés tienen los "israelíes" en afrontar las críticas, ya habrían salido a condenar el genocidio o desmarcarse de este, pero me da a mí que no solo lo apoyan, sino que, como buenos "isralíes" hicieron el servicio militar 3 años en territorios ocupados, matando, humillando y secuestrando…   » ver todo el comentario
0 K 19
Charles_Dexter_Ward #5 Charles_Dexter_Ward
Iturralde González, un crack, el puto amo.
0 K 20
The_real_deal #4 The_real_deal
no ser israeli y correr con un equipo que lleva Israel en el nombre y del que el dueño es un sionista declarado, lo hace peor.

Netanyahu en 2019 sobre Hamas:

“El que quiera bloquear la creación de un estado Palestino debe apoyar el crecimiento de Hamás y transferir dinero a Hamás. Es parte de nuestra estrategia: aislar a los palestinos de Gaza de los palestinos de Cisjordania”
0 K 12
strike5000 #1 strike5000 *
" y la participación de un equipo sionista,"

Es que hay que ser muy tonto. De los treinta y un corredores del equipo sólo tres son israelíes, y habría que preguntarles a ellos su orientación política. Si estar financiados por una empresa sionista (en caso de que la empresa patrocinadora del equipo lo sea) implica automáticamente ser sionista, entonces todos los gazatíes son terroristas porque están gobernados por Hamás.

¿A que ahora sí queremos distinguir entre unos y otros? ¿Entre terroristas y civiles? Pues lo mismo al distinguir entre un Gobierno, una empresa y los propios trabajadores. Y más cuando la actividad de esa empresa (un equipo ciclista) no tiene absolutamente nada que ver con lo que está pasando en Gaza.
0 K 10
#7 Pastis
#1 cuando se usa el deporte para blanquear un país genocida, como el propio propietario dijo, si tiene que ver con lo que pasa en Gaza.

Cuando a atletas rusos les prohibieron ir a las olimpiadas bajo banderas rusa, lo tenían que hacer bajo la bandera olímpica, a los mandamases del deporte si les pareció política, y sin embargo ir bajo la bandera de Israel no se lo parece a esas mismas personas.

Y viendo la repercusión que ha tenido esa no llegada a Bilbao y todo lo que se está hablando de…   » ver todo el comentario
0 K 6
#2 roschart
Perdón, me equivoqué en el voto, iba a ponerlo a otra noticia y se me fue el dedo
0 K 9

menéame