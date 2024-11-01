"Si su hijo fuera palestino, no podría dedicarle la etapa" - El Larguero (La Ser)  

A raíz de que la 11ª etapa de La Vuelta tuviera que suspenderse por las manifestaciones contra el genocidio en Palestina y la participación de un equipo sionista, El Larguero, un programa deportivo radiofónico emitido en La Ser, dirigido por Manu Carreño, ha demostrado que la Humanidad está antes que el deporte.
Netanyahu en 2019 sobre Hamas:
“El que quiera bloquear la creación de un estado Palestino debe apoyar el crecimiento de Hamás y transferir dinero a Hamás. Es parte de nuestra estrategia: aislar a los palestinos de Gaza de los palestinos de Cisjordania”
Es que hay que ser muy tonto. De los treinta y un corredores del equipo sólo tres son israelíes, y habría que preguntarles a ellos su orientación política. Si estar financiados por una empresa sionista (en caso de que la empresa patrocinadora del equipo lo sea) implica automáticamente ser sionista, entonces todos los gazatíes son terroristas porque están gobernados por Hamás.
¿A que ahora sí queremos distinguir entre unos y otros? ¿Entre terroristas y civiles? Pues lo mismo al distinguir entre un Gobierno, una empresa y los propios trabajadores. Y más cuando la actividad de esa empresa (un equipo ciclista) no tiene absolutamente nada que ver con lo que está pasando en Gaza.
Cuando a atletas rusos les prohibieron ir a las olimpiadas bajo banderas rusa, lo tenían que hacer bajo la bandera olímpica, a los mandamases del deporte si les pareció política, y sin embargo ir bajo la bandera de Israel no se lo parece a esas mismas personas.
