El hijo que ejerce de abogado para esclarecer la muerte de su padre durante la pandemia en Madrid

José Manuel Parceiro presentó hace aproximadamente dos años la denuncia en memoria de su padre. Inicialmente, la dirigió por un delito de omisión del deber de socorro y otro de homicidio imprudente. Más adelante, tras contactar con Alejandra Jacinto, letrada que representa a las familias de la macrodenuncia por las residencias, amplió la querella e incorporó un delito de denegación discriminatoria tipificado en el artículo 511 del Código Penal.