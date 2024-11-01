El hielo marino antártico alcanza su tercer pico invernal más bajo registrado

Cada año, durante el invierno del hemisferio sur, el océano que rodea la Antártida se congela cientos de kilómetros más allá del continente; el alcance máximo suele observarse en septiembre u octubre, antes de que comience el ciclo de descongelación. Este año, el hielo pareció alcanzar su punto máximo el 17 de septiembre con 17,81 millones de kilómetros cuadrados (6,88 millones de millas cuadradas), según cifras preliminares del Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo de EE. UU. en la Universidad de Colorado en Boulder. El máximo de 2025 se