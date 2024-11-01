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Hezbolá lanza 11 operaciones con drones, misiles y artillería contra Israel

Hezbolá lanza 11 operaciones con drones, misiles y artillería contra Israel  

Hezbolá ha informado de la ejecución de 11 operaciones con drones, misiles y artillería contra objetivos del régimen sionista israelí este domingo. Estos ataques incluyeron: el uso de drones contra equipos y soldados enemigos; la destrucción de cámaras de vigilancia en la base de mando enemiga; la aniquilación de un vehículo blindado tipo Namer junto con sus ocupantes mediante drones y aeronaves suicidas; ataques con misiles a puestos de mando enemigos; y ataques de artillería contra las fuerzas y equipos del ejército del régimen ocupante en...

| etiquetas: hezbolá , israel , invasión del líbano , israel
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2 comentarios
13 2 0 K 256 actualidad
tul #1 tul *
si al ejercito mas genocida del mundo le plantan cara combatientes bien entrenados y equipados resulta que no valen ni para tomar por el culo, en cuanto les sacas de matar a viejos, mujeres y niños no sirven para nada.
7 K 102
cocolisto #2 cocolisto
Pocos ataques son.
2 K 50

menéame