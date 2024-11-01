Hezbolá lanza 11 operaciones con drones, misiles y artillería contra Israel  

Hezbolá ha informado de la ejecución de 11 operaciones con drones, misiles y artillería contra objetivos del régimen sionista israelí este domingo. Estos ataques incluyeron: el uso de drones contra equipos y soldados enemigos; la destrucción de cámaras de vigilancia en la base de mando enemiga; la aniquilación de un vehículo blindado tipo Namer junto con sus ocupantes mediante drones y aeronaves suicidas; ataques con misiles a puestos de mando enemigos; y ataques de artillería contra las fuerzas y equipos del ejército del régimen ocupante en...