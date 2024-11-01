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Hernández de Cos se perfila como el candidato más preparado para sustituir a Lagarde al frente del BCE

Hernández de Cos se perfila como el candidato más preparado para sustituir a Lagarde al frente del BCE

Un sondeo entre expertos destaca su formación en economía monetaria, su capacidad para generar consenso y para obtener el respaldo de otros Estados miembros.

| etiquetas: economía , banco central , unión europea
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Tontolculo #1 Tontolculo
exgobernador del Banco de España y actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS)
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menéame