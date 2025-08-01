Hermosas fotos finalistas del concurso «Fotógrafo del año 2025 especializado en el océano» [ENG]  

edición general
El Ocean Photographer of the Year 2025 revela la fascinante belleza del océano, mostrando imágenes que celebran la vida marina y nuestra profunda conexión con el mar. Las fotografías finalistas van de intrincadas escenas submarinas a amplias vistas costeras, capturando momentos únicos con criaturas marinas en su hábitat natural. Van más allá de la estética y cuentan historias de la fragilidad del medio ambiente, resiliencia y urgente necesidad de conservar los océanos [ Página oficial: oceanographicmagazine.com/winners-gallery/ ]

