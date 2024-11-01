Los hermanos Marx: The Cocoanuts (1929) - Película completa restaurada (2025)  

La primera película propiamente dicha de los hermanos Marx fue, por supuesto, *The Cocoanuts*, estrenada en 1929. Por aquel entonces, las películas sonoras eran una novedad y, al igual que la mayoría de las películas de la época, adolecía de problemas técnicos que aún se estaban resolviendo. Y a menudo la calidad empeoraba aún más en la televisión, ya que las copias eran bastante malas, lo que añadía otro nivel de mala calidad de imagen y sonido a las proyecciones. Afortunadamente, las nuevas tecnologías están permitiendo restaurar (...)