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Los hermanos Marx: The Cocoanuts (1929) - Película completa restaurada (2025)

Los hermanos Marx: The Cocoanuts (1929) - Película completa restaurada (2025)  

La primera película propiamente dicha de los hermanos Marx fue, por supuesto, *The Cocoanuts*, estrenada en 1929. Por aquel entonces, las películas sonoras eran una novedad y, al igual que la mayoría de las películas de la época, adolecía de problemas técnicos que aún se estaban resolviendo. Y a menudo la calidad empeoraba aún más en la televisión, ya que las copias eran bastante malas, lo que añadía otro nivel de mala calidad de imagen y sonido a las proyecciones. Afortunadamente, las nuevas tecnologías están permitiendo restaurar (...)

| etiquetas: los hermanos marx , the cocoanuts
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2 comentarios
10 1 0 K 216 cultura
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
A mí el toque del doblaje antiguo y esos "fallos" es lo que me gusta de esa película
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CaféDescafeinado #2 CaféDescafeinado
Qué gozada de imagen y sonido! Está realmente bien restaurada, llevo un rato viendo esa playa pintada de fondo y tiene un encanto que no sé describir. Es un sonido rudimentario pero sinceramente, se nota un cariño en todo que la hace muy disfrutable. Lo de las chicas cogidas a los life-guards xD xD
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menéame