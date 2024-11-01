edición general
Los hermanos Marx - Sopa de ganso (1933) - escena del espejo

Pacofrutos #2 Pacofrutos
- ¡Si nos encuentran estamos perdidos!
- ¿Cómo vamos a estar perdidos si nos encuentran?
(Sopa de ganso)
Thornton #3 Thornton
#2
– El ministerio de trabajo quisiera informar que los empleados de Freedonia piden trabajar menos horas.
– Muy bien. Les daremos menos horas. Empezaremos por quitarles la hora del almuerzo.
(Sopa de ganso)
Thornton #4 Thornton
#2
“Es usted un hombre valiente, cruce la líneas, y recuerde que mientras esté ahí fuera jugándose la vida, nosotros estaremos aquí dentro pensando en lo idiota que es.”
(Sopa de ganso)
Thornton #1 Thornton
Escena magnífica dentro de una película que, a mi particularmente, no me gusta. En general, me parece un humor que ha pasado de moda, que tal vez haga gracia a los niños pequeños. Eso sí, con algunos destellos de ingenio y esta escena espectacular.
