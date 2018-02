La hermana de Ana Botella achaca la brecha salarial a la "falta de formación" de las mujeres

Botella achacó la brecha salarial por género a “un problema de formación” de las mujeres. “Lo que genera la brecha salarial es la falta de preparación, la falta de formación, para acceder a un puesto de trabajo”.Cree que los empresarios contratan a mujeres en menor medida que a hombres o les ofrecen contratos peores no por una cuestión de discriminación de género, sino porque las mujeres tienen menos nivel educativo.Pero fue más allá: “Somos feministas y no de boquilla, pero no estamos de acuerdo en apoyar la huelga feminista, lo que diríamos..