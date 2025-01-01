·
13
meneos
41
clics
Óscar López habla sobre las prácticas mafiosas de Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez: “Como te atrevas a tocarme…”
“Como te atrevas a tocarme, te vas a enterar”. Ese es el mensaje mafioso que lanzan Ayuso y su equipo a cualquiera que se atreva a denunciar sus chanchullos.
|
etiquetas
:
óscar lópez
,
ayuso
,
miguel ángel rodríguez
,
mafia
12
1
0
K
122
actualidad
4 comentarios
12
1
0
K
122
actualidad
#1
Pacman
Ayuseame is back, baby!
0
K
12
#3
tremebundo
#1
Pero ya estás tú aquí para avisar al mundo y perseguirlo.
0
K
14
#2
Jointhouse_Blues
Que fácil es ser un mafioso cuando cuentas con la ayuda de jueces, fiscales, maderos y periodistas...
0
K
12
#4
Jointhouse_Blues
#2
... y votantes.
0
K
12
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
