Óscar López habla sobre las prácticas mafiosas de Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez: “Como te atrevas a tocarme…”

“Como te atrevas a tocarme, te vas a enterar”. Ese es el mensaje mafioso que lanzan Ayuso y su equipo a cualquiera que se atreva a denunciar sus chanchullos.

Pacman #1 Pacman
Ayuseame is back, baby!
tremebundo #3 tremebundo
#1 Pero ya estás tú aquí para avisar al mundo y perseguirlo.
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Que fácil es ser un mafioso cuando cuentas con la ayuda de jueces, fiscales, maderos y periodistas...
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
#2 ... y votantes. :palm:
menéame