Un herido y numerosas incidencias por las intensas lluvias en la provincia de Huelva  

La Junta de Andalucía ha llamado a los ciudadanos a "evitar desplazamientos y seguir los consejos del 112". Se suspende la actividad presencial en la Universidad de Huelva y los ciudadanos reciben alerta en móvil. Las intensas lluvias que están cayendo en la provincia de Huelva, que han motivado la activación del aviso rojo hasta las 14:00 horas en tres comarcas, están provocando anegaciones e incidencias de diversa consideración en distintos municipios que hasta el momento se han saldado con un herido en Gibraleón, dos personas atrapadas en...