edición general
5 meneos
27 clics
Un herido y numerosas incidencias por las intensas lluvias en la provincia de Huelva

Un herido y numerosas incidencias por las intensas lluvias en la provincia de Huelva  

La Junta de Andalucía ha llamado a los ciudadanos a "evitar desplazamientos y seguir los consejos del 112". Se suspende la actividad presencial en la Universidad de Huelva y los ciudadanos reciben alerta en móvil. Las intensas lluvias que están cayendo en la provincia de Huelva, que han motivado la activación del aviso rojo hasta las 14:00 horas en tres comarcas, están provocando anegaciones e incidencias de diversa consideración en distintos municipios que hasta el momento se han saldado con un herido en Gibraleón, dos personas atrapadas en...

| etiquetas: aviso , rojo , litoral , huelva , lluvias , intensas
4 1 0 K 49 actualidad
sin comentarios
4 1 0 K 49 actualidad

menéame