Las heridas de los antidisturbios en los incidentes de la Vuelta en Madrid

Un total de 22 agentes de la Policía Nacional fueron heridos este domingo en Madrid en los incidentes provocados por los radicales que interrumpieron la última etapa de la Vuelta a España. LA RAZÓN ha accedido a las fotografías de las lesiones que sufrieron estos funcionarios y a lo partes médicos de algunos, que aún seguirán de baja durante varias semanas.
No sabía que teníamos policías tan débiles y lloricas. Yo tengo un amigo Mosso y le creía más machorro.
De todas formas, lo de los polis machotes, en su momento estaba harto de ver, profesionalmente, como alcances traseros de mierda a furgonetas de antidisturbios de la Policía Nacional (salidas falsas de semáforo, por ejemplo) derivaban en periodos de curación de cientos de días y secuelas de la hostia
Dicho esto, me gustaría ver a La razón publicando los partes médicos de manifestantes agredidos por la UIP...