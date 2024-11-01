edición general
Las heridas de los antidisturbios en los incidentes de la Vuelta en Madrid

Un total de 22 agentes de la Policía Nacional fueron heridos este domingo en Madrid en los incidentes provocados por los radicales que interrumpieron la última etapa de la Vuelta a España. LA RAZÓN ha accedido a las fotografías de las lesiones que sufrieron estos funcionarios y a lo partes médicos de algunos, que aún seguirán de baja durante varias semanas.

mariKarmo #1 mariKarmo *
Dios mio. Se le ha saltado la manicura {0x1f485}

No sabía que teníamos policías tan débiles y lloricas. Yo tengo un amigo Mosso y le creía más machorro.
txillo #5 txillo
#1 es un win/win de manual. A ellos les dan la baja por una chorrada y encima criminalizan las protestas contra un genocidio.
mente_en_desarrollo #8 mente_en_desarrollo
#6 Venía a poner esto como relacionada, así que positivo y a otra cosa.
#7 sarri
#1 La generación de cristal
skaworld #10 skaworld
#1 mira que lo tengo dicho veces, la policia antidisturbios no deberia ir en chanclas a trabajar, deberian tener botas de trabajo con punta reforzada que serian totalmente incompatibles con las lesiones que muestran, pero erre que erre el gobierno sanchista obligando a ir a los antidisturbios en chanclas
devilinside #14 devilinside
#1 Hombre, a ver si te crees que si le das una patada a alguien con las bastantes ganas no te rompes un dedo del pie. Estoy esperando ansioso las fotos de las lesiones en los nudillos.

De todas formas, lo de los polis machotes, en su momento estaba harto de ver, profesionalmente, como alcances traseros de mierda a furgonetas de antidisturbios de la Policía Nacional (salidas falsas de semáforo, por ejemplo) derivaban en periodos de curación de cientos de días y secuelas de la hostia
GeneWilder #19 GeneWilder
devilinside #20 devilinside
#19 Yo llegué a empezar un informe de juicio diciendo que tenía miedo si esos tipos eran los que tenían que defenderme en un caso que era un evidentísimo fraude
GeneWilder #17 GeneWilder
#1 Son una vergüenza.
jonolulu #11 jonolulu
A ver, joderse un dedo puede haber sido al patear a un perroflauta o al ir a oscuras y tropezarte contra la cómoda del dormitorio
rendri #15 rendri
Como un policía que va forrado como hasta los dientes puede salir "herido". Pisaron una valla caida y se hicieron un esguince y ya han sido los malditos rojos?
Ramen #2 Ramen
Que les den unos calcetines de algodón, que tienen la piel muy fina
Nómada_sedentario #4 Nómada_sedentario
#0 eres un valiente...tumbando tu propio meneo.
Dicho esto, me gustaría ver a La razón publicando los partes médicos de manifestantes agredidos por la UIP...
1 K 14
XtrMnIO #21 XtrMnIO
Pobrecitos, si los hubiesen dejado disparar balas, o arrollar a los manifestantes con un tanque, no estariamos presenciando estas tragedias anatómicas.
alfre2 #18 alfre2
Me suena al caso del montañero que llega a casa lleno de tierra y se pone a llorar. "¿No has pensado, Enriquito, que igual te equivocaste de trabajo?"
woody_alien #16 woody_alien
¿Veis como el fairy es peligroso?
#3 Zerjillo
En varias fotos se ven solo pies. ¿?quizás estan un poco hinchados? en fin, como lesiones, no parecen mucho. Tb hay una foto de una manifestante con un pedazo de cardenal en el costado. Pero vamos, eso no cuenta. Pobresitos los policías.
johel #9 johel
#3 Porque son las lesiones mas faciles. Van cargados de equipo y si al van al suelo por cualquier motivo (incluso un simple traspies) sin controlar la caida, lesion al canto.
#12 Zerjillo
#9 Si, si no niego que "se hayan lesionado". Pero las fotos dicen entre poco y nada. Algún pie, que quizás está hinchado. Pero vamos, que para lesiones llamativas, las de los manifestantes que han recibido palos de la policía.
alfre2 #22 alfre2
#3 es un pie egipcio. Me da que todas las fotos pertenecen al mismo fulano.
vilgeits #13 vilgeits
Porque tiene el dedo gordo tan largo? Se lo han estirado los terroristas? que horror
