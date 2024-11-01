edición general
Herida grave una joven de Tenerife tras ser apuñalada por su pareja

Agentes de la Guardia Civil han detenido en la tarde de este miércoles a un hombre tras presuntamente apuñalar a su pareja en una vivienda en La Jaca, en el municipio de Arico, Tenerife.

