edición general
9 meneos
35 clics
Herbert Marcuse. El hombre unidimensional

Herbert Marcuse. El hombre unidimensional

"La tecnología y la ciencia se organizan para el cada vez más efectivo dominio del hombre y la naturaleza". El gran beneficio de la sociedad industrial es la producción de bienes que resultan en comodidades, accesibles progresivamente a un mayor número de personas. Este mismo proceso es el que los subordina. La dominación está en el mismo proceso de gratificación. La producción se convierte en una tautología que se reproduce y justifica a sí misma. Sociedad, política, razón, son la mera reproducción de la producción. Todo comienza y acaba ahí.

| etiquetas: filósofo , sociologo , escuela de fráncfort , marxismo , la elección
9 0 0 K 86 cultura
3 comentarios
9 0 0 K 86 cultura
autonomator #3 autonomator *
#2 Gracias. Desde hace unos días me viene a la cabeza este señor y su obra, sobre todo con las últimas apariciones de Orange-Gritón, Despeinado-loco y la piara de secuaces que brotan como setas rancias.

- por cierto, me cuesta confesarlo, pero darme cuenta de estas cosas me duelen y cada vez un poquito más. Y eso que trato de practicar el optimismo.
1 K 26
autonomator #1 autonomator
"El pensamiento unidimensional es el pensamiento inmediato, incapaz de abstraerse y trascenderse. El mundo de la experiencia inmediata es de hecho antagónico con el pensamiento. Para comprender la realidad, debe atravesarse la experiencia inmediata, transformarla, abstraerla."
Esto no me cabía.
1 K 26
skaworld #2 skaworld
#1 Mis dieses, para generar una entradilla que presenta una de la obras mas conocidaa sobre la critica de que nos estamos apollardando con simplificaciones que hacen que no profundizemos intelectualmente en las cosas... Te quedas sin espacio para poder exponer la introduccion xD
1 K 26

menéame