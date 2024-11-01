Herbert Marcuse. El hombre unidimensional

"La tecnología y la ciencia se organizan para el cada vez más efectivo dominio del hombre y la naturaleza". El gran beneficio de la sociedad industrial es la producción de bienes que resultan en comodidades, accesibles progresivamente a un mayor número de personas. Este mismo proceso es el que los subordina. La dominación está en el mismo proceso de gratificación. La producción se convierte en una tautología que se reproduce y justifica a sí misma. Sociedad, política, razón, son la mera reproducción de la producción. Todo comienza y acaba ahí.