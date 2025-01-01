Henkel desarrolla un nuevo adhesivo termofusible para el etiquetado de botellas de PET

Henkel ha desarrollado un nuevo adhesivo termofusible para el etiquetado de botellas de PET. Según explica la compañía, las botellas de PET son indispensables en la industria de las bebidas y el adhesivo que fija la etiqueta a la botella es crucial para la calidad del material reciclado. Todo lo que no se disuelve durante el proceso de reciclaje deja residuos en las escamas de PET. El nuevo adhesivo termofusible de Henkel, Technomelt EM 335 RE, permite una separación limpia.