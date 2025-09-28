«Hemos de transmitir a los jóvenes que la democracia no viene dada»

Entrevista a la historiadora Carmina Gustrán. "Todos sabemos que cuando muere Franco, en 1975, no llega la democracia ni la libertad de un día para otro. Sí es cierto que esa fecha tiene un valor simbólico importante y existe un consenso de que es ahí cuando podemos hablar de que empieza la Transición. Si hubiésemos empezado a celebrar en el 77 o en el 78 habríamos invisibilizado en cierto sentido todo el trabajo que se venía haciendo en los barrios y desde los movimientos sociales",