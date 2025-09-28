«Hemos de transmitir a los jóvenes que la democracia no viene dada»

Entrevista a la historiadora Carmina Gustrán. "Todos sabemos que cuando muere Franco, en 1975, no llega la democracia ni la libertad de un día para otro. Sí es cierto que esa fecha tiene un valor simbólico importante y existe un consenso de que es ahí cuando podemos hablar de que empieza la Transición. Si hubiésemos empezado a celebrar en el 77 o en el 78 habríamos invisibilizado en cierto sentido todo el trabajo que se venía haciendo en los barrios y desde los movimientos sociales",
| etiquetas: democracia , transición
youtu.be/mKmPvvg3oE4?si=54CoXjCubxVQrlP7
Desde 1978 España ha pasado de ser un país… » ver todo el comentario
Desde el sillon lo habrian hecho mejor.
Superfacil!
Como si no tuvieran ojos en la cara y sufrieran en primera persona el fallido plan, del gobierno más progresista de la historia, para ellos...
Si el estado diera solución a sus problemas reales y diarios, no habría que comerles la cabeza que ellos mismos ya llegarían por sí sólos a la conclusión que se pretende convencer... Pero claro, eso implicaría solucionar problemas estructurales graves de nuestro país... Y eso es difícil... Mucho mejor montar grandes manifestaciones apoyadas por el gobierno para visibilizar lo de Palestina...
Lo que ellos llaman democracia, las democracias liberales son el sistema perfecto para las élites económicas porque en la práctica gobiernan ellas y a la vez imposibilitan cualquier revolución popular.