Hemeroteca: Trump reconoce que presionó al vicepresidente Pence para revertir la elección de Biden

“Mike Pence pudo revertir el resultado de la elección que perdió y no lo hizo”, dijo Trump, “desafortunadamente Pence no ejercitó ese poder, que pudo haber revertido el resultado de la elección”. “Si Mike Pence no tenía derecho a cambiar el resultado de la elección presidencial en el Senado a pesar de fraude y muchas otras irregularidades, como es que ahora los demócratas y ‘RINOS’ tratan desesperadamente de aprobar una ley para que el vicepresidente no cambie los resultados de la elección”, cuestiona Trump.