edición general
20 meneos
26 clics
La hemeroteca desmiente al PP: el Senado cambió el orden del día el 11 de septiembre del año pasado por la Diada

La hemeroteca desmiente al PP: el Senado cambió el orden del día el 11 de septiembre del año pasado por la Diada

Los populares han argumentado que el Parlamento nunca ha suspendido su actividad parlamentaria por una fiesta autonómica

| etiquetas: hemeroteca , pp , actividad parlamentaria
17 3 1 K 180 actualidad
2 comentarios
17 3 1 K 180 actualidad
tul #1 tul
la hemeroteca es eta! xD
3 K 54
#2 laruladelnorte
Así las cosas, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha esgrimido que esta medida se enmarca en la “normalidad absoluta”. Asimismo, todo apunta a que, en esta ocasión, cuenta con el beneplácito de ERC, Junts y otros grupos parlamentarios para que resulte aprobada este martes.

Menudo berrinche se van a coger los peperos. :foreveralone:
0 K 10

menéame