[Hemeroteca] Cinco años de los grandes incendios de Vigo: los políticos se hicieron la foto, pero no cumplieron

Carencia de estrategia». Pedro Sánchez llegó a la provincia un día después que Rajoy[…] Ya frente a los micrófonos, lamentó la «carencia absoluta de una estrategia nacional de lucha contra los incendios, que debería tener en cuenta la ampliación de recursos, políticas preventivas y reconstruir la legislación básica»

Andreham #3 Andreham
Osea, me estas diciendo que el PSOE es igual que el PP? :-O :-O

Ah bueno, si sirve de consuelo... pues nada, que sigan quemandose los bosques y en el juicio que le pongan al juez este articulo y con "el otro tambien, señoría" tiene el juicio ganado el abogado.
ChatGPT #6 ChatGPT *
#3 no, esta mostrando las palabras de nuestro presidente (y de otros que ya no pintan nada como Rajoy o Pablo iglesias) hace un tiempo respecto a este problema y sus promesas, y que.. aquí estamos otra vez con el mismo problema.

De esas palabras interpreta lo que consideres, pero es hemeroteca.
ChatGPT #1 ChatGPT
Artículo que carga las tintas contra Pedro Sánchez, me quedo a ver cómo evoluciona xD
#4 Suleiman
#1 Han tardado por eso....
ChatGPT #5 ChatGPT
#4 a qué te refieres?
#7 Suleiman
#5 Pues que la maquinaria de propaganda ya tardaba en tirarle el muerto a perro.
ChatGPT #8 ChatGPT *
#7 nada, mejor no recordemos sus promesas, porque total, ya sabemos lo que pasa con ellas :troll:

Pero vamos, lo que venía es a ver que ocurría con esta noticia.

Mi apuesta,: pasará desapercibida, es una técnica muy habitual cuando es irrebatible lo que dice. No se hunde a negativos para no quedar en evidencia, pero nos e entra a hablar en ella para que se pierda en la cola de envíos.

Pero ya te digo, es simple curiosidad a ver cómo se desencadena el tema
#10 Suleiman
#8 Yo no la voy a negativizar. Cada uno que piense lo que quiera.
ChatGPT #11 ChatGPT *
#10 yaya, pero ya te digo que la técnica últimamente es otra, dejarla hundirse.

Cuando la junta electoral multó varias veces a Pedro Sánchez por usar recursos públicos en su campaña electoral, fue lo que ocurrió en menéame con esas noticias. Como era irrebatible, No fueron merecedoras de portada, no se negativizaron… solo se dejaron hundir (cito esas porque me parecieron clamorosas)
#9 thekeeper *
#7 yo solo he sacado a relucir la calidad política que hemos tenido y que tenemos, el artículo reparte en varias direcciones. Supongo que es criticable mencionar que tiempo ha tenido este señor para ese pacto, y que no valen sus balones fuera, no acaba de llegar al gobierno ni es la primera vez que pasa esto
Priorat #14 Priorat
Yo si dicen "políticos" en general voto sensacionalista. Es algo muy de derechas lo del ventilador para escampar en todas direcciones. A ellos les vale, si son todos una mierda, pues seguimos votando derecha.
XtrMnIO #13 XtrMnIO *
Pero la competencia de prevención y extinción de incendios no es del Partido Popular que gobierna en Galicia? O me he perdido algo y les han hecho un 155?

Aquí el único que ha arrimado el hombro ha sido el gobierno, mientras que los peperonis echando mierda contra quien tiene al final que salvar su mala gestión y sus recortes.
#2 thekeeper
Ni el PP hizo nada ni mucho menos el PSOE después, dedicada a los ultra defensores de Pedro…

Lo triste es que se nos quema España, y solo nos dirigen ineptos
manc0ntr0 #12 manc0ntr0
Unos por otros y nadie hace nada. Pero la gente les sigue votando mientras los montes a su alrededor huelen a ceniza.
El día que la gente se de cuenta de que los políticos trabajan para nosotros y no al revés, será un buen día
