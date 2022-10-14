[Hemeroteca] Cinco años de los grandes incendios de Vigo: los políticos se hicieron la foto, pero no cumplieron

Carencia de estrategia». Pedro Sánchez llegó a la provincia un día después que Rajoy[…] Ya frente a los micrófonos, lamentó la «carencia absoluta de una estrategia nacional de lucha contra los incendios, que debería tener en cuenta la ampliación de recursos, políticas preventivas y reconstruir la legislación básica»
Ah bueno, si sirve de consuelo... pues nada, que sigan quemandose los bosques y en el juicio que le pongan al juez este articulo y con "el otro tambien, señoría" tiene el juicio ganado el abogado.
De esas palabras interpreta lo que consideres, pero es hemeroteca.
Pero vamos, lo que venía es a ver que ocurría con esta noticia.
Mi apuesta,: pasará desapercibida, es una técnica muy habitual cuando es irrebatible lo que dice. No se hunde a negativos para no quedar en evidencia, pero nos e entra a hablar en ella para que se pierda en la cola de envíos.
Pero ya te digo, es simple curiosidad a ver cómo se desencadena el tema
Cuando la junta electoral multó varias veces a Pedro Sánchez por usar recursos públicos en su campaña electoral, fue lo que ocurrió en menéame con esas noticias. Como era irrebatible, No fueron merecedoras de portada, no se negativizaron… solo se dejaron hundir (cito esas porque me parecieron clamorosas)
Aquí el único que ha arrimado el hombro ha sido el gobierno, mientras que los peperonis echando mierda contra quien tiene al final que salvar su mala gestión y sus recortes.
Lo triste es que se nos quema España, y solo nos dirigen ineptos
El día que la gente se de cuenta de que los políticos trabajan para nosotros y no al revés, será un buen día