·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4253
clics
Revuelta
5372
clics
Los memes más tronchantes sobre "Burnet", el apellido falso de la pareja de Ayuso: "Tiene más identidades que Mortadelo"
4780
clics
Detenido un cirujano por violar a una paciente anestesiada en un quirófano de Murcia
3402
clics
La historia de los talibanes y un curioso mapa con su visión del mundo
3298
clics
'Palindrotiras', los sorprendentes cómics de José Pablo García que se leen igual del derecho que del revés
más votadas
402
Castilla y León investiga a 15 médicos de Burgos por incompatibilidad entre su trabajo en el hospital público y clínicas privadas
262
Kaja Kallas, caso clínico
484
Burnet & Brown, la empresa de la pareja de Ayuso en Florida que remite a su identidad falsa en Quirón
321
Vox privatiza el servicio de gestión de l'Albufera del Ayuntamiento de València con un contrato de un millón de euros
421
Raquel Ejerique repasa "las cosas raras" que le pasan a González Amador: "A la mayoría de las personas no nos suelen pasar"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
22
clics
[HEMEROTECA] 1982: Jose María Iñigo entrevista a Esther Vilar
En 1982, el periodista Jose María Iñigo entrevistó a Esther Vilar en Televisión Española, a raíz de la publicación de su libro "El discurso inaugural de la papisa americana".
|
etiquetas
:
esther vilar
,
josé maría iñigo
,
iglesia católica
1
0
0
K
11
cultura
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
0
K
11
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente