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Heineken reconoce que el cierre de Ormuz afectará a sus costes y a la disponibilidad de materia prima

Heineken reconoce que el cierre de Ormuz afectará a sus costes y a la disponibilidad de materia prima

El cierre del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz durante el último mes, a raíz del inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní, amenaza con generar importantes estragos durante meses a las empresas que, de una u otra manera, tienen en esta zona un punto clave para sus suministros.

| etiquetas: cerveza
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11 comentarios
4 0 0 K 47 actualidad
reithor #2 reithor
Más le afecta a Cruzcampo, que se queda sin nada petrolífero que echarle a su producto.
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#3 Poll
#2 El meado de camello viene de esa zona.
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TipejoGuti #4 TipejoGuti
#2 #3 Cansinos....
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reithor #5 reithor
#4 si, persistentes hasta que depongan las armas.
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cosmonauta #7 cosmonauta *
#3 No sé dónde la hacen, pero es la cerveza que te ofrecen en cualquier garito de Dubai, a 15 dolares la botella.
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stygyan #6 stygyan
#2 "rata de alcantarilla de Nueva York? Chiclana y mucho es"
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pitercio #10 pitercio *
Se hace con arroz indio, que es el país fuera de la zona más afectado por la guerra.
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Harkon #1 Harkon
Vamos que la ahora todo depende de Ormu... los tomantes que han subido a 4 pavos? de Ormuz... los huevos? de Ormuz... todo de Ormuz...
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stygyan #8 stygyan
#1 te vas a reír, peeeeero

La mayor parte del fertilizante que se utiliza en la agricultura intensiva viene de esa zona del mundo. Sin ese fertilizante, mal vamos. Veo que España ha podido esquivar la ruta, pero se rumorean subidas importantes del precio de la urea.
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#9 trasparente
Por mi como si desaparece esa mierda de cerveza, parece pis de cabra.
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Estoeslaostia #11 Estoeslaostia
Todo tiene su parte buena.
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menéame