Heineken reconoce que el cierre de Ormuz afectará a sus costes y a la disponibilidad de materia prima

El cierre del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz durante el último mes, a raíz del inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní, amenaza con generar importantes estragos durante meses a las empresas que, de una u otra manera, tienen en esta zona un punto clave para sus suministros.
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La mayor parte del fertilizante que se utiliza en la agricultura intensiva viene de esa zona del mundo. Sin ese fertilizante, mal vamos. Veo que España ha podido esquivar la ruta, pero se rumorean subidas importantes del precio de la urea.