Hegseth desmanteló las oficinas que habrían cuestionado el ataque a la escuela iraní [Ing]

El año pasado, el jefe del Pentágono eliminó oficinas que no contribuían a su objetivo de «letalidad», incluido el grupo que ayuda a limitar el riesgo para los civiles, conocido como Centro de Excelencia para la Protección Civil. Hegseth no puede cerrar las oficinas porque están aprobadas por el Congreso. Pero ha conseguido que sean prácticamente inoperativas, mientras el Pentágono investiga su responsabilidad en lo que podría ser la peor matanza de civiles causada por Estados Unidos desde 2003: 140 niñas y 14 profesores.