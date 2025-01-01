El hedor de un buque ganadero alarma a los vecinos desde el Faro hasta Getares: "Es insoportable"

La presencia del megabuque ganadero Anna Marra, fondeado durante más de siete horas frente al Faro de Punta Carnero, ha generado este lunes una gran preocupación entre los vecinos desde Getares hasta Cala Arenas por el "hedor insoportable" que ha inundado el ambiente desde la madrugada. "Huele horrible en el barrio. Al ser levante, el olor llega sin saber si son nocivos los gases que pueda desprender", afirmó a Europa Sur un vecino del Faro. "El olor a purines es insoportable. Los vecinos estábamos inquietos porque no sabíamos de dónde..."