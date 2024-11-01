·
"Hecho en la UE" - fue más difícil de lo que pensaba [eng]
Intenté montar mi startup usando solo infraestructura europea. Este es el stack tecnológico que acabé eligiendo, lo que fue más difícil de lo esperado y lo que todavía no se puede evitar
#3
jonolulu
Ya lo he dicho en más de una ocasión. Para mi Hetzner ha sido una grata sorpresa, en mi caso para tema familiar con Nextcloud (StorageShare) y para backups (StorageBox). El primero sustituto de Contactos, Calendar, Telegram/Whatsapp, Drive, Docs, etc... Por menos de 5€/mes
0
K
16
#2
sxentinel
Leyendo el articulo, creo que es lo que cualquiera con un poco de mente fría puede esperar, una comunidad algo mas pequeña, pero cosas sorprendentemente parecidas y por lo tanto asequibles y que como en cualquier migración tiene sus fricciones, pero que son salvables y que te permiten al tiempo comprender como funcionan las tuberías de tus sistemas.
Además como admite es mas barato y que si bien hay cosas que no puedes eliminar, como los loggin con Gmail, del resto se ha desecho prácticamente de todo. Eso si, tres o cuatro servicios ha optado por alojarlos el mismo.
0
K
10
#1
taSanás
Con ponerle el hecho en la UE” a todas las normas y leyes que sacamos en Europa cada 25 segundos … reventamos el marcador
0
K
7
#4
morefeo
Muy interesante el artículo, y lo que más me ha sorprendido es que se ha hecho para una web de venta de piezas de coches de Chiclana (
hank.parts/
).
0
K
6
