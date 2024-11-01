edición general
5 meneos
15 clics
"He perdido los ojos": una víctima del ataque israelí con beepers recuerda el mensaje que cegó a decenas de personas en Líbano

"He perdido los ojos": una víctima del ataque israelí con beepers recuerda el mensaje que cegó a decenas de personas en Líbano

Nayfe usa gafas de sol, no para protegerse los ojos de la luz solar, sino para que las visitas no puedan ver sus ojos, ni las ojeras donde antes estaban. Un año después del mortal ataque con beepers perpetrado por Israel en Líbano, la BBC habló tanto con heridos como con miembros del gobierno sobre lo ocurrido ese día y las consecuencias a largo plazo del incidente, que según algunos activistas podrían constituir crímenes de guerra.

| etiquetas: israel , líbano , ataque , beepers , buscapersonas , crimen de guerra
4 1 0 K 56 actualidad
3 comentarios
4 1 0 K 56 actualidad
#1 Pitchford
Un año desde este ataque cruel, caracterizado por causar más cegueras y amputaciones que muertes, muchas de ellas de los llamados "daños colaterales".
1 K 27
Pablosky #2 Pablosky
#1 y esta era enfermera, para que luego digan que solo se atacó a “terroristas”.
0 K 12
aggelos #3 aggelos
Vaya panda de hijoderemilputeros son los del estado de Israel, y aquí, los de centro comercial justificándolos... manda huevos.
0 K 9

menéame