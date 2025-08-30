Hazte Oír coloca una pancarta gigante en la puerta del hotel en el que se hospedan Pedro Sánchez y Begoña Gómez en Andorra: “Corrupto”

A esta acción se suman otras estrategias que la organización de extrema derecha ha llevado a cabo en distintos puntos de España, como en Lanzarote, donde el presidente pasó parte de sus vacaciones, La organización ultracatólica y de extrema derecha Hazte Oír se ha desplazado hasta Andorra en un nuevo capítulo de la ofensiva propagandística que está llevando a cabo en contra del Ejecutivo central. Frente al hotel Hermitage, en el que Pedro Sánchez y Begoña Gómez ultiman sus vacaciones antes del inicio del nuevo curso político, el grupo..........
| etiquetas: hazte oir , cartel hotel androrra , llamando corrupto a pedro sanchez
Y esto niños es el nivel de la derecha española, como no tiene argumentos y muchas vergüenzas solo le queda el insulto
Mientras les entren billets a caño gordo seguirán con sus acciones de acoso y derribo.
La realidad paraLELA, que la llaman.
Las leyes siguen siendo las mismas y la misma democracia, pero ahora la tolerancia es otra.
A lo mejor es que son todos compañeros, ¡coño!
Vergüenza y asco de ultraderechistas