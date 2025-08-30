edición general
Hazte Oír coloca una pancarta gigante en la puerta del hotel en el que se hospedan Pedro Sánchez y Begoña Gómez en Andorra: “Corrupto”

Hazte Oír coloca una pancarta gigante en la puerta del hotel en el que se hospedan Pedro Sánchez y Begoña Gómez en Andorra: “Corrupto”

A esta acción se suman otras estrategias que la organización de extrema derecha ha llevado a cabo en distintos puntos de España, como en Lanzarote, donde el presidente pasó parte de sus vacaciones, La organización ultracatólica y de extrema derecha Hazte Oír se ha desplazado hasta Andorra en un nuevo capítulo de la ofensiva propagandística que está llevando a cabo en contra del Ejecutivo central. Frente al hotel Hermitage, en el que Pedro Sánchez y Begoña Gómez ultiman sus vacaciones antes del inicio del nuevo curso político, el grupo..........

Veelicus #2 Veelicus
Sospecho que si alguien pone una pancarta gigante en cualquier sitio que pusiera por ejemplo "Israel Genocida" no tardarian mucho los municipales en ir a retirarla... es increible la impunidad de la carcunda en este pais
5 K 67
Mickimo #5 Mickimo
#2 Subo la apuesta. Si simplemente pones Solidaridad con Gaza, fijo que te la quitan antes de poner el último remache.
2 K 33
Antipalancas21 #12 Antipalancas21
#2 Es que ese mierda de "país" no es España, esta puesto en el titulo
1 K 31
sotillo #13 sotillo
#2 No, increíble no, lo demuestran siempre que pueden, lo que pasa que no están acostumbrados a hacer nada y no dan para más {0x2795}
0 K 12
Antipalancas21 #1 Antipalancas21 *
La mierda nazi de hazte oír llamando corrupto, en un retrato de lo que son ellos mismos y sus dirigentes comprados y nazis, son :eli: :eli: :eli:
6 K 60
#8 guillersk
#1 osea, que PS es corrupto y los otros también?
0 K 10
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
#8 Y tu con cuenta rescatada del 2007 va a ser verdad que hay mucho bot antiguo incitando ahora. Hazte oir son unos hijos de frutas pagados por el PP y vox que son la misma mierda, solo varian sus siglas
2 K 40
#15 guillersk
#9 Rescatada? Además eres edadista?
0 K 10
Antipalancas21 #17 Antipalancas21
#15 Y tu que eres.?
1 K 31
sotillo #11 sotillo
#8 Que los ponga otra demanda, total los jueces luego se lo solucionan
Y esto niños es el nivel de la derecha española, como no tiene argumentos y muchas vergüenzas solo le queda el insulto
0 K 12
Mickimo #3 Mickimo
Seguid la pista del puto dinero, asfixiad legalmente sus fuentes, ahogadlos administrativamente.
Mientras les entren billets a caño gordo seguirán con sus acciones de acoso y derribo.
2 K 24
Javi_Pina #6 Javi_Pina
#3 buen momento para acabar con el concierto de la iglesia y las X de la declaración
0 K 10
Mickimo #14 Mickimo
#6 Amén hermano ;)
0 K 6
ur_quan_master #16 ur_quan_master *
#6 desafortunadamente no hay una mayoría política que permita hacer eso. Hay que votar mejor.
0 K 12
#20 chocoleches
Dan grima de lo infantiles que son, ponen una pancarta, lo justo para sacar la foto corriendo y ya está. Qué cojones.
0 K 12
camvalf #19 camvalf
La derecha traidora de este país esta utilizando las técnicas de propagada nazi cara a las próximas elecciones, debe ser que si esta vez no ganar los narcos tomaran medidas por los favores no devueltos, digo yo.
0 K 11
Lamantua #7 Lamantua
Esto parece novedad. Mientras se lo hacían a Iglesias-Montero en cualquier lugar, incluida su vivienda en Galapagar se llamaba libertad de expresión y en MnM era normal. Actualmente los comandos sanchistas tienen son de piel delicada. :troll:
0 K 8
#18 DonaldBlake
Luego, nos extrañamos de que se quieran ir a sitios exclusivos y aislados.
0 K 8
Olepoint #10 Olepoint
Pues lo mismo que ir a la puerta de Vaticano y poner una pancarta que diga "Ateo", al mismo nivel, vamos.


La realidad paraLELA, que la llaman.
0 K 7
#21 Tecar
Hubo un tiempo en la España democrática de los 80 y 90 en la que por menos que esto había gente que pasaba por ciertas comisarías, con lo que suponía en aquél entonces pasar por ciertas comisarías de ciertas zonas de España.
Las leyes siguen siendo las mismas y la misma democracia, pero ahora la tolerancia es otra.
A lo mejor es que son todos compañeros, ¡coño!
0 K 7
MadalenaBrava #4 MadalenaBrava
Le dijo la sarten al cazo.

Vergüenza y asco de ultraderechistas
0 K 6

