Qué hay tras el caso del catedrático Ramón Flecha por presunto abuso: La Universitad de Barcelona lo lleva a la Fiscalía

La decisión, adoptada por el rector Joan Guàrdia, se apoya en el trabajo de una comisión independiente de expertos que investiga el caso desde septiembre de 2025. Hasta el momento, once denunciantes han prestado declaración y, según explican fuentes de la UB a Elcierredigital.com, sus testimonios describen de forma reiterada "un patrón de conducta coincidente, basado en dinámicas de sometimiento, coerción y control, presuntamente amparadas por la estructura académica del grupo"