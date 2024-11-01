Por qué hay tantas casas vacías en España si vive una "emergencia habitacional"

Los problemas para acceder a una vivienda se han convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles. El precio de las casas en venta alcanza máximos históricos y el alquiler en las principales ciudades se ha convertido en inasumible para muchos. Pedro Sánchez ha dicho que el país vive "una emergencia habitacional". Sin embargo, según las estimaciones más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay 3,8 millones de casas vacías y muchas llevan años desocupadas. ¿Cómo se explica esta paradoja?