Por qué hay tantas casas vacías en España si el país vive una "emergencia habitacional"

Prácticamente todos los habitantes de las grandes ciudades españolas están familiarizados con los problemas para acceder a la vivienda. Con una oferta limitada y una población que no ha dejado de crecer, se han vuelto cada vez más caras. En el segundo trimestre de 2025, el precio de la vivienda subió más de un 12%, alcanzando cifras no vistas desde 2007, antes de que estallara la llamada "burbuja inmobiliaria".

#1 Toponotomalasuerte
Por qué solo se le comercializan a quien no las necesita.
Findeton #9 Findeton
#1 No, porque las viviendas vacías están en los pueblos y ciudades con los precios más bajos. Donde nadie quiere vivir y no hay demanda.
Eibi6 #11 Eibi6
#9 no tienes ni idea de la realidad española, y mucho menos de los que pasa en los pueblos, dedicate mejor a justificar a tu dios argentino :palm:
Findeton #17 Findeton
#11 Lo que tú digas, por cierto saludos desde Madrid centro.
Eibi6 #20 Eibi6
#17 yo te doy saludos desde una de esas comarcas donde nadie quiere vivir, donde han cerrado minas, barcos pesqueros e industrias, se ha perdido aproximadamente entre un 25 y un 50% de la población en función del ayuntamiento.... Y oh que sorpresa no hay nada de nada para alquilar y poco para compra
Findeton #21 Findeton
#20 Pues si hay tanto espacio y tanta demanda, tendrás que mirar por qué no se construye. Lo mismo te forras construyendo... o lo mismo es que la regulación te lo impide.
Eibi6 #23 Eibi6 *
#21 ya sabemos todos por aqui que no eres él lápiz más afilado del estuche... Pero hasta un niño de primaria puede comprender que, si se ha perdido de media un 30% de población quiere decir que no hacen falta construír nuevos edificios en estos pueblos si no buscar sacar al mercado esas viviendas vacías :palm:

Entre otras cosas amigo liberal para que los ayuntamientos no té tengan que freir a impuestos taxas de basuras o de agua para poder manejar pueblos desproporcionados en relación a su población :roll:
Pertinax #24 Pertinax *
#23 Yo te vendo una casa de dos plantas y 300 metros cuadrados, para entrar a vivir, con una hectárea de terreno, garaje adyacente de otros 100 metros cuadrados y un bosque de roble que se te va la olla por 100.000€ negociables. ¿Firmamos mañana?
#14 Toponotomalasuerte
#9 como siempre hablando de lo que no sabes. Y soltando una parida.
Las sociedades que te di gestiona principalmente activos en grandes urbes. Los vacíos de pueblos es falaz. Hay más vacío en las ciudades, sal a la calle y mira los solares de tu calle. No hace falta que vayas a otra. aunqueque vivas en el centro de Madrid.

Un ejemplo, testa homes, una filial de black rock, 15k viviendas en comercialización solo Madrid y alrededores. Y es pequeñita.
En serio, infórmate y no repitas como un puto loro.
Y es un ejemplo, building center, coral homes, los fondos de inversión no son subnormales, a ver si te crees que van a comprar títulos hipotecarios en Torreblanca del Montijo.
Findeton #16 Findeton
#14 Esa filial de Black Rock entonces alquilará. Eso no es mantener las viviendas vacías.
#18 Toponotomalasuerte
#16 lo dicho, ni puta idea de lo que hablas. Black rock es una sociedad de alquileres?
Sabes que es black rock? Sabes que es blackstone?
De los alquileres, desocupación es, gestión de requerimientos, comunidades, comercialización, lanzamientos, tomas de posesión judiciales o extrajudiciales y esas cosas se encargan los servicers inmobiliarios. Los fondos ceden concesiones, pagan gastos y cobran rentabilidades. En serio. Si no sabes pa qué hablas? Mira que eres cuñado
Findeton #19 Findeton
#18 Da igual, o bien está en el mercado de alquiler o en el de venta, no lo dejan vacío a propósito. Y los datos son los que son, donde hay más vivienda vacía es donde los precios son más bajos.
#22 Toponotomalasuerte
#19 sigues hablando sin tener ni puta idea. En las viviendas vacías no ves carteles de de alquila o vende.
SA a tu calle y busca en ese solar el cartel de se vende... A ver si lo encuentras.

Se llama control de mercado, alguien que dice que sabe tanto de economía debería de saber cómo funciona. Los precios se controlan si controlas la oferta.

Si tienes una posición dominante con cualquier activo financiero, tú controlas el mercado de ese activo.
Khadgar #3 Khadgar
Mientras que la población se concentra en las grandes ciudades -como Madrid y Barcelona- y en zonas costeras turísticas, la mayoría de las viviendas desocupadas están en regiones como Galicia y Castilla-León, parte de lo que se conoce como la "España vacía", vastas zonas rurales donde hay menos oferta de empleo.

Anda, que sorpresa, la mayoría de casas vacías son casas que están donde la gente no quiere vivir.
JuanCarVen #5 JuanCarVen
#3 Anda son zonas con poca oferta de trabajo.
allaquevamos #7 allaquevamos
#3 Y te ha faltado añadir el siguiente párrafo: "muchas casas vacías no están habitables y requerirían de reformas y rehabilitación que sus propietarios no están en condiciones de afrontar".

Aunque quisieras vivir en estas, no podrías.

La mayoria no puede vivir en un a provincia de medio pelo sin oportunidades de empleo, y en un pueblo de 500 hab. con un unico bar como medio de ocio, a 100km. en coche de la capital provincial, porque trasporte público es limitado, donde tampoco es que sea para tirar cohetes.
2 K 32
#15 audrey2012
#7 No es sólo que no estén en condiciones de afrontar, es que muchas veces es una inversión a fondo perdido y salvo que tengas clarísimo que es una vivienda para toda la vida, no todo el mundo está dispuesto a dejarse un montón de dinero en unas reformas que superan con creces el valor de mercado de la casa.
Andreham #8 Andreham
#3 Donde la gente *no puede vivir.

Dudo mucho que el 90% de los madrileños y barceloneses quiera vivir en Madrid y Barcelona. Si nos vamos a los que están de alquiler, el número incrementará al 99%.
#10 Eukherio
#3 En Santiago de Compostela hay un buen puñado de casas deshabitadas a nada del centro de la ciudad. Y llevan así décadas, que solo hacen algo cuando empiezan a caerse.
Eibi6 #13 Eibi6
#3 te animo a buscar una casa para alquilar en esas zonas donde "nadie quiere vivir", quizás te sorprenda ver que sólo hay casas para alquiler turistico (y para profesores en invierno)
Connect #6 Connect *
Hace muchos años trabajé en una constructora. Había pisos que se quedaban invendibles por alguna razón. Habían quedado orientados a una zona con poca luz, o mala tenían ventilación deficiente, quizás un bajos al lado de una zona de mucho paso, o había quedado raro por que se hizo con un sobrante de metros cuadrados (todo pasillo, habitaciones en ele, cocina estrecha, etc...)

Entonces se llamaba a un particular o empresa con gran cartera de pisos, y compraban estos pisos-caca sin ni siquiera…   » ver todo el comentario
#2 bitonrino
Porque el capitalismo psicopata cortoplacista que da prioridad a la acumulacion de capital por encima de todo controla el estado, y por tanto los habitantes no somos ni personas ni ciudadanos, somos esclavos al servicio del capital y su acumulacion.
bronco1890 #25 bronco1890
Porque donde hay viviendas no hay trabajo y donde hay trabajo no hay viviendas.
bomberman #12 bomberman
Porque son pisos para especular, no para vivir.
Es como la historia/leyenda de las latas de atún en la posguerra, que de estraperlo había de dos precios, las de comer y las de vender/intercambiar/especular que podían tener atún o no.
lib_free #4 lib_free
Porque las leyes bolivarianas generan resultados bolivarianos. Ojo que ya veo a medio meneame llamandome facha...yo hasta puedo poner en tela de juicio la propiedad privada pero las leyes que te obligan a pagar una hipoteca, los impuestos, y los servicios a alguien que no quiere pagarte pues eso no. Bastaria con leyes bien hechas deshaucios express, fondos buitres y fondos de inversion no pueden tener vivienda solo oficinas, a partir de la 2a vivienda en propiedad impuestos altos (para evitar la hiperacumulacion) y la primera vivienda libre de impuestos... Pero aqui somos mas de subvenciones y leyes absurdas completamente injustas.
