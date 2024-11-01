Por qué hay tantas casas vacías en España si el país vive una "emergencia habitacional"

Prácticamente todos los habitantes de las grandes ciudades españolas están familiarizados con los problemas para acceder a la vivienda. Con una oferta limitada y una población que no ha dejado de crecer, se han vuelto cada vez más caras. En el segundo trimestre de 2025, el precio de la vivienda subió más de un 12%, alcanzando cifras no vistas desde 2007, antes de que estallara la llamada "burbuja inmobiliaria".
Entre otras cosas amigo liberal para que los ayuntamientos no té tengan que freir a
impuestostaxas de basuras o de agua para poder manejar pueblos desproporcionados en relación a su población
Las sociedades que te di gestiona principalmente activos en grandes urbes. Los vacíos de pueblos es falaz. Hay más vacío en las ciudades, sal a la calle y mira los solares de tu calle. No hace falta que vayas a otra. aunqueque vivas en el centro de Madrid.
Un ejemplo, testa homes, una filial de black rock, 15k viviendas en comercialización solo Madrid y alrededores. Y es pequeñita.
En serio, infórmate y no repitas como un puto loro.
Y es un ejemplo, building center, coral homes, los fondos de inversión no son subnormales, a ver si te crees que van a comprar títulos hipotecarios en Torreblanca del Montijo.
Sabes que es black rock? Sabes que es blackstone?
De los alquileres, desocupación es, gestión de requerimientos, comunidades, comercialización, lanzamientos, tomas de posesión judiciales o extrajudiciales y esas cosas se encargan los servicers inmobiliarios. Los fondos ceden concesiones, pagan gastos y cobran rentabilidades. En serio. Si no sabes pa qué hablas? Mira que eres cuñado
SA a tu calle y busca en ese solar el cartel de se vende... A ver si lo encuentras.
Se llama control de mercado, alguien que dice que sabe tanto de economía debería de saber cómo funciona. Los precios se controlan si controlas la oferta.
Si tienes una posición dominante con cualquier activo financiero, tú controlas el mercado de ese activo.
Anda, que sorpresa, la mayoría de casas vacías son casas que están donde la gente no quiere vivir.
Aunque quisieras vivir en estas, no podrías.
La mayoria no puede vivir en un a provincia de medio pelo sin oportunidades de empleo, y en un pueblo de 500 hab. con un unico bar como medio de ocio, a 100km. en coche de la capital provincial, porque trasporte público es limitado, donde tampoco es que sea para tirar cohetes.
Dudo mucho que el 90% de los madrileños y barceloneses quiera vivir en Madrid y Barcelona. Si nos vamos a los que están de alquiler, el número incrementará al 99%.
Entonces se llamaba a un particular o empresa con gran cartera de pisos, y compraban estos pisos-caca sin ni siquiera… » ver todo el comentario
Es como la historia/leyenda de las latas de atún en la posguerra, que de estraperlo había de dos precios, las de comer y las de vender/intercambiar/especular que podían tener atún o no.