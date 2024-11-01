Por qué hay tantas casas vacías en España si el país vive una "emergencia habitacional"

Prácticamente todos los habitantes de las grandes ciudades españolas están familiarizados con los problemas para acceder a la vivienda. Con una oferta limitada y una población que no ha dejado de crecer, se han vuelto cada vez más caras. En el segundo trimestre de 2025, el precio de la vivienda subió más de un 12%, alcanzando cifras no vistas desde 2007, antes de que estallara la llamada "burbuja inmobiliaria".