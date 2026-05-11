Lo que hay que saber sobre las orfinas, una nueva clase de opioides mortales

Desde el otoño pasado, unos nuevos y letales opioides sintéticos llamados orfinas han comenzado a venderse en las calles de Estados Unidos. Son mucho más potentes que el fentanilo, pero no pueden detectarse mediante las pruebas toxicológicas estándar. Las orfinas siguen siendo mucho menos comunes que el fentanilo, pero se están extendiendo rápidamente. Hasta el mes pasado, se habían detectado en 14 estados, sobre todo en el sur y el Medio Oeste. La policía y las autoridades en materia de salud están tratando de evaluar la gravedad