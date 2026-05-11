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Lo que hay que saber sobre las orfinas, una nueva clase de opioides mortales

Desde el otoño pasado, unos nuevos y letales opioides sintéticos llamados orfinas han comenzado a venderse en las calles de Estados Unidos. Son mucho más potentes que el fentanilo, pero no pueden detectarse mediante las pruebas toxicológicas estándar. Las orfinas siguen siendo mucho menos comunes que el fentanilo, pero se están extendiendo rápidamente. Hasta el mes pasado, se habían detectado en 14 estados, sobre todo en el sur y el Medio Oeste. La policía y las autoridades en materia de salud están tratando de evaluar la gravedad

| etiquetas: drogas , narcos , salud , eeuu
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4 comentarios
3 0 0 K 75 salud
#1 HangTheRich *
Como allí tienen el sistema de salud mas caro, libre, privado y el mejor of the world, no tendrán ningún tipo de problema controlando esta epidemia de adictos.

Como nos ha enseñado la historia y la propaganda, allí siempre gana la heroína
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josde #3 josde
EE.UU el paraíso de toda clase de drogas.
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El_empecinado #2 El_empecinado
A estas alturas de la vida el que se droga es porque quiere, y puede informarse fácilmente sobre los riesgos. Cero pena, la verdad.
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triste_realidad #4 triste_realidad
#2 Normalmente se droga el que quiere. Aunque es cierto que ahora hay mucha más información que antes y de mayor calidad, pero si te enganchas de joven estás jodido
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menéame