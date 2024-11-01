·
Hay poco lobos en España y siguen amenazados
La población de lobo se ha estancado y las 333 manadas estimadas en España siguen muy lejos del umbral de seguridad de 500 manadas reproductoras establecido por la ciencia
|
etiquetas
:
lobos
,
españa
,
ecología
,
medio ambiente
ciencia
#1
erizomann
¿Lo de 20 minutos como nombre viene por lo que te lleva leer cualquier noticia con tanta publicidad invasiva?
0
K
6
#2
thoro
Primero hay que solucionar Cierto problema que hay con su alimentación y con la movilidad de sus presas cercadas por autovias y carreteras nacionales atestadas de vehiculos que bloquean de facto su desplazamiento.
Si, hay que hacer pasos de fauna salvaje y mas grandes en nuestras carreteras.
Tambien estaria bien poner mas medios para acabar con enfermedades del conejo como la enfermedad hemorrágica vírica (RHD) y la mixomatosis que han reducido desde los años 1950~1980 gravemente las poblaciones de estos.
De nada nos sirve tener mas lobos si van a necesitar comer animales criados por humanos.
0
K
9
