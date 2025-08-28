edición general
15 meneos
65 clics
Hay un motivo por el que el español es el idioma más rápido del mundo junto al japonés, según un experto en fonética

Hay un motivo por el que el español es el idioma más rápido del mundo junto al japonés, según un experto en fonética  

"Tiene un 26% más de sílabas por segundo" que el inglés medio. A ello se suma el factor principal: las vocales. "En inglés nos gusta alargar nuestras vocales y combinarlas en sonidos largos, complicados y redondeados, pero en español solo hay cinco sonidos de vocal, sin alargamientos". Eso supone que los sonidos son más "cortos, afilados y se pronuncian exactamente como se escribe". "Por eso mismo las sílabas en español son más cortas y rápidas, y el idioma en general se mueve a mayor velocidad".

| etiquetas: idiomas , español , japonés , inglés , rapidez
13 2 0 K 190 ocio
27 comentarios
13 2 0 K 190 ocio
Comentarios destacados:    
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Las sílabas son más cortas, pero las palabras son más largas. No sé yo.
4 K 61
Dramaba #4 Dramaba
#1 Are you suuuuuuuuuuuuuure? :troll:
1 K 21
The_Ignorator #8 The_Ignorator
#1 No quiero entrar en el Huff que me da cosica de toda la mierda que meten, pero tal y como lo veo (y ya leí en alguna parte):
Las sílabas al tener menos variedad de sonidos (las 5 vocales que dicen) da como resultado menos capacidad de información por sílaba. -> Se tienen que dar palabras más largas para transmitir la información -> Al final compensamos hablando más rápido acortando las sílabas/vocales

Luego ya los españoles hablamos más alto, para que esa información que queremos transmitir se te incruste en el cráneo y asegurar que el interlocutor se entera :-P
Y por fin está el truco de José Luis López Vázquez, dándole la vuelta al asunto alargando las vocales para aparecer más tiempo en pantalla xD
3 K 40
#12 abuelillo
#1 De poco sirve que las palabras sean más cortas si después con un mínimo de ruido la gente no se entiende entre si.
Pueden dar fe los muertos en varios accidentes aéreos causados por haberse entendido mal los pilotos y la torre de control.
0 K 7
emuman #14 emuman
#1 Por lo que comentas es probable que para alguien que padezca de hipopotomonstrosesquipedaliofobia el Ingles sea un mejor idioma
1 K 17
Doisneau #9 Doisneau *
Pues teniendo en cuenta que se demostro hace tiempo que todos los lenguajes transmiten informacion a la misma velocidad (Uniform information density , por si alguien quiere curiosear) si el español es mas rapido es porque contiene poca informacion por silaba de media.
2 K 35
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
Luego ya nos encargamos de ralentizarlo desdoblando generos...
1 K 21
Torrezzno #2 Torrezzno
Y er andalú ni te cuento
1 K 15
Manny #15 Manny
#2 Efectivamente, el Andaluz es muchísimo más rápido.
Ejemplo: "Viancabuela" = "Voy a casa de la abuela"

youtu.be/FO8UJOlL8vM?si=EGhI9FLM6GSXVO1n
0 K 9
hijolagranputa #18 hijolagranputa *
#2 Cateto los 2.
Y elandalú nite cuento.
Vi ancá guela.

c/c #15

Elandalú no sabla como sescribe: sescribe como sabla.

Y si somos catetos por juntá las palabras, más catetos son los franceses, que lan puesto nombre y tó: liaison
0 K 11
PacoJones #16 PacoJones
#2 No ni na
0 K 10
Mangione #13 Mangione
El "español" no, el castellano.

Y el castellano es, junto con los idiomas de toda la península ibérica (incluyendo a Portugal), de los idiomas más rápidos y con mayor capacidad de transmisión que existen, porque por ejemplo pueden comunicar estados superpuestos con precisión (ser/estar).
0 K 11
PacoJones #17 PacoJones
#13 Se puede decir tanto español como castellano, los dos son válidos y oficiales, no la líes.
2 K 33
Mangione #19 Mangione *
#17 Me importa un cojón de pato lo que "se puede decir" y lo que no. Es una grosera generalización y un insulto al Castellano. Hablamos Castellano, que es mi idioma, el de mi tierra. Y si uno "se siente Español" todos los idiomas que se hablan en España, son españoles. Son español.
Y el mío es Castellano, no español. Eso del español es una catetada de palurdos que aun se creen que vivimos en un imperio.
Afortunadamente hace mucho que aquello quedó atrás.
0 K 11
EsUnaPreguntaRetórica #21 EsUnaPreguntaRetórica
#19 Conversación cíclica en Menéame.

#17 Te recomiendo no entrar al trapo xD
1 K 21
Expat_Guinea_Ecuatorial #23 Expat_Guinea_Ecuatorial
#19 España es una parte minuscula del total de hablantes
0 K 10
#24 Robe7064
#19 en Hispanoamérica todos hablan "español", menos en el Cono Sur, en que se habla "castellano". Si no vivimos en el imperio, deja que la gente llame a su idioma como le
parezca mejor. Yo siempre digo "castellano", a menos que esté conversando con gente que no lo tiene como lengua materna o que se trate de una situación formal en que no tengo libertad de expresarme como quiera.
0 K 6
Mangione #25 Mangione
#24 Yo no le he prohibido nada a nadie. Muy al contrario que algunos de los que llaman "español" al castellano...
0 K 11
#27 Robe7064
#25 Tanto como prohibir, puede que no. Pero tu "El "español" no, el castellano." de más arriba pareciera que busca al menos corregir el uso ajeno.
0 K 6
Cantro #7 Cantro
Me parece un análisis pluscuamperfecto
0 K 10
eltxoa #3 eltxoa
Que tontería por dios. Hay multitud de lenguas con solo 5 vocales.
0 K 10
The_Ignorator #10 The_Ignorator
#3 Y con menos: como el murciano que solo tiene una :-P :-*
0 K 11
#26 Robe7064 *
#10 fuera de bromas, se supone que el murciano y el andaluz oriental son las variedades de castellano que tienen más vocales, entre 8 y 15 según el autor (las 5 del resto, 0 o 5 nasales y 3 o 5 más abiertas en reeplazo de cosas como -as > -ah).
0 K 6
EsUnaPreguntaRetórica #20 EsUnaPreguntaRetórica *
#3 No creo que haya tantas. Así cercanas se me ocurre sólo el euskera.
0 K 13
#22 Robe7064
#20 Está lleno de idiomas con 5 vocales, pero son pocos en Europa. A la rápida se me ocurren el castellano, el euskera, el serbocroata (a menos que la r se considere vocal) y el griego. En Asia el japonés (deben existir más), en África el swahili (hay muchos más, pero no tengo idea), en Oceanía muchos idiomas polinesios ¿o todos?, en América bastantes, pero en este momento se me ocurren el náhuatl y el chipaya.
1 K 17
mikhailkalinin #5 mikhailkalinin
Y una polla. No sabéis lo que es el portugués minhota.
0 K 8
#11 Beltza01
Es culpa de Leo Harlem.
0 K 8

menéame