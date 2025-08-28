Hay un motivo por el que el español es el idioma más rápido del mundo junto al japonés, según un experto en fonética  

"Tiene un 26% más de sílabas por segundo" que el inglés medio. A ello se suma el factor principal: las vocales. "En inglés nos gusta alargar nuestras vocales y combinarlas en sonidos largos, complicados y redondeados, pero en español solo hay cinco sonidos de vocal, sin alargamientos". Eso supone que los sonidos son más "cortos, afilados y se pronuncian exactamente como se escribe". "Por eso mismo las sílabas en español son más cortas y rápidas, y el idioma en general se mueve a mayor velocidad".
Las sílabas al tener menos variedad de sonidos (las 5 vocales que dicen) da como resultado menos capacidad de información por sílaba. -> Se tienen que dar palabras más largas para transmitir la información -> Al final compensamos hablando más rápido acortando las sílabas/vocales
Luego ya los españoles hablamos más alto, para que esa información que queremos transmitir se te incruste en el cráneo y asegurar que el interlocutor se entera
Y por fin está el truco de José Luis López Vázquez, dándole la vuelta al asunto alargando las vocales para aparecer más tiempo en pantalla
Pueden dar fe los muertos en varios accidentes aéreos causados por haberse entendido mal los pilotos y la torre de control.
Ejemplo: "Viancabuela" = "Voy a casa de la abuela"
youtu.be/FO8UJOlL8vM?si=EGhI9FLM6GSXVO1n
Y elandalú nite cuento.
Vi ancá guela.
Elandalú no sabla como sescribe: sescribe como sabla.
Y si somos catetos por juntá las palabras, más catetos son los franceses, que lan puesto nombre y tó: liaison
Y el castellano es, junto con los idiomas de toda la península ibérica (incluyendo a Portugal), de los idiomas más rápidos y con mayor capacidad de transmisión que existen, porque por ejemplo pueden comunicar estados superpuestos con precisión (ser/estar).
Y el mío es Castellano, no español. Eso del español es una catetada de palurdos que aun se creen que vivimos en un imperio.
Afortunadamente hace mucho que aquello quedó atrás.
#17 Te recomiendo no entrar al trapo
parezca mejor. Yo siempre digo "castellano", a menos que esté conversando con gente que no lo tiene como lengua materna o que se trate de una situación formal en que no tengo libertad de expresarme como quiera.