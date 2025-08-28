Hay un motivo por el que el español es el idioma más rápido del mundo junto al japonés, según un experto en fonética  

"Tiene un 26% más de sílabas por segundo" que el inglés medio. A ello se suma el factor principal: las vocales. "En inglés nos gusta alargar nuestras vocales y combinarlas en sonidos largos, complicados y redondeados, pero en español solo hay cinco sonidos de vocal, sin alargamientos". Eso supone que los sonidos son más "cortos, afilados y se pronuncian exactamente como se escribe". "Por eso mismo las sílabas en español son más cortas y rápidas, y el idioma en general se mueve a mayor velocidad".