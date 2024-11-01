edición general
Hay más robots trabajando en fábricas chinas que en el resto del mundo junto. La estrategia de Pekín ya es un golpe de autoridad global

La hegemonía de China en la robótica industrial no ha aparecido de la nada. Desde 2017, sus fábricas han instalado entre 145.000 y 295.000 robots anuales, con un salto especialmente fuerte a partir de 2021. La pandemia apenas ralentizó esa progresión, y en 2024 la cifra volvió a situarse cerca de las 300.000 unidades. En contraste, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Alemania no solo partían de volúmenes mucho más modestos, sino que incluso registraron descensos en las últimas estadísticas.

