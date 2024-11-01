edición general
Qué hay en juego en las elecciones a la alcaldía de Nueva York que puede ganar el progresista Zohran Mamdani que pone tan nervioso a Trump

157.678. Son las puertas a las que llamaron este domingo los voluntarios de la campaña de Zohran Mamdani. Se habían marcado el récord de 200.000, pero lograron un 50% más que el sábado, el día anterior. La movilización, de 100.000 voluntarios articulados por los 16.000 militantes del DSA –Socialistas Democráticos de América–, que está generando el candidato oficial demócrata a las elecciones de Nueva York explica su éxito en las primarias el verano pasado, pero también la posible articulación de una alternativa al trumpismo desde el ámbito prog

Está en juego la alcaldía de la ciudad más poblada y rica de EE.UU. Para que nos hagamos una idea, el presupuesto del ayuntamiento de Nueva York es de unos 150.000 millones de dólares anuales.
