Qué hay en juego en las elecciones a la alcaldía de Nueva York que puede ganar el progresista Zohran Mamdani que pone tan nervioso a Trump

157.678. Son las puertas a las que llamaron este domingo los voluntarios de la campaña de Zohran Mamdani. Se habían marcado el récord de 200.000, pero lograron un 50% más que el sábado, el día anterior. La movilización, de 100.000 voluntarios articulados por los 16.000 militantes del DSA –Socialistas Democráticos de América–, que está generando el candidato oficial demócrata a las elecciones de Nueva York explica su éxito en las primarias el verano pasado, pero también la posible articulación de una alternativa al trumpismo desde el ámbito prog