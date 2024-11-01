¿Qué hay detrás de los rumores infundados de que el presidente de EE. UU., Donald Trump ha muerto? [ENG]

Donald Trump no ha muerto. La especulación parece basarse en tres factores principales: no ha salido en público con normalidad desde el miércoles, fue fotografiado previamente con un moretón en la mano, y la bandera de la Casa Blanca ondea a media asta. Hoy la bandera de la Casa Blanca ondea a media asta como muestra de respeto a las víctimas del tiroteo escolar en Minneapolis.
#1 El día que ocurra la bolsa se dispara (por todo el mundo).
Si muere Trump en mundo sera un poco mejor ... puede sonar a un pensamiento cruel pero es una realidad incuestionable.
Vivimos una reedicion del ascenso de fascismo de las primeras décadas del siglo pasado ... casi al dedillo ¿que hubiera pasado si Hittler hubiera muerto en 1933?
Los jefed corsarios tienen los días contados o algo así o parecido.