¿Qué hay detrás de los rumores infundados de que el presidente de EE. UU., Donald Trump ha muerto? [ENG]

Donald Trump no ha muerto. La especulación parece basarse en tres factores principales: no ha salido en público con normalidad desde el miércoles, fue fotografiado previamente con un moretón en la mano, y la bandera de la Casa Blanca ondea a media asta. Hoy la bandera de la Casa Blanca ondea a media asta como muestra de respeto a las víctimas del tiroteo escolar en Minneapolis.