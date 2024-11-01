edición general
¿Qué hay detrás de los rumores infundados de que el presidente de EE. UU., Donald Trump ha muerto? [ENG]

Donald Trump no ha muerto. La especulación parece basarse en tres factores principales: no ha salido en público con normalidad desde el miércoles, fue fotografiado previamente con un moretón en la mano, y la bandera de la Casa Blanca ondea a media asta. Hoy la bandera de la Casa Blanca ondea a media asta como muestra de respeto a las víctimas del tiroteo escolar en Minneapolis.

#1 Grahml
Las ganas de ver esa muerte se ve que son inmensas por el personal.
#8 Marisadoro
#1 Inglés [EN]
#9 R2dC
#1 Lo que han puesto, ha sido un robot. Habla sencillo por que la IA que lo maneja no da para más, y dice barbaridades por que sufre alucinaciones. Y el robot también.
#10 MPR *
Alguno que ha invertido en bolsa y esperaba dar un pelotazo. :roll:

#1 El día que ocurra la bolsa se dispara (por todo el mundo).
LoboAsustado #13 LoboAsustado
#10 no creo , se pone al mando Vance , que menudo besugo tambien...
#14 MPR
#13 Vance es un enorme besugo, pero al lado de Trump es un aficionado.
karaskos #12 karaskos
#1 Empezando por la primera dama.
Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues *
Si muere poco cambiarán las cosas, solo es una marioneta disfrutando de su momento de gloria como el niñato caprichoso y malcriado que siempre ha sido. Lo sustituirán por otro payaso más joven, y a seguir con el show.
Gry #17 Gry
Si se hubiera muerto y lo hubieran sustituído por un robot con IA sonaría más coherente.
0 K 15
Rayder #7 Rayder
#0 Ya ha salido en público para jugar al golf se supone.
#18 Suleiman
#16 Yo creo que Trump, a pesar de su importancia, no deja de ser un peón de quienes le han colocado ahí, pero bueno, ya tendremos tiempo de verlo cuando no esté (si es que se va).
#15 Suleiman
Si muere Trump, no desaparecerán sus políticas, las continuará el siguiente, y si es jd vance cagate.....
oceanon3d #16 oceanon3d *
#15 El movimiento trumpista esta muy unido al personalismo ... si cae el troll el resto como un castillo de naipes se vendrá abajo. Sus propios ultras serán los primeros en declararles la guerra a los que sigan acusándolos de golpe palaciego a su gran líder.

Si muere Trump en mundo sera un poco mejor ... puede sonar a un pensamiento cruel pero es una realidad incuestionable.

Vivimos una reedicion del ascenso de fascismo de las primeras décadas del siglo pasado ... casi al dedillo ¿que hubiera pasado si Hittler hubiera muerto en 1933?
Catacroc #3 Catacroc
Bueno, infundados infundados tampoco. De todos modos si no ha sido hoy sera la semana que viene, o el mes que viene. Cada dia esta peor y no se yo si llegara al final del mandato al ritmo que va.
The_real_deal #4 The_real_deal
#3 Biden se veia bastante acabado y lo logro, a Trump no lo veo tan jodido
victorjba #19 victorjba
#4 ¿¿¿??? Si está como un puto cencerro
#5 Razhan
Esperanza
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Loles?
aupaatu #11 aupaatu *
Creo que Maduro a puesto precio a las cabezas del cartel de los Chorizos,
Los jefed corsarios tienen los días contados o algo así o parecido.
