Lo que hay detrás del interés de Trump de parar guerras  

Desde la guerra en Gaza hasta el conflicto en Ucrania, el líder estadounidense cuenta con intereses más allá de la búsqueda del alto el fuego. El magnate norteamericano cuenta también con intereses económicos, como las tierras raras en territorio ucraniano, que superan lo meramente diplomático. Además, tampoco sería casualidad, por tanto, que sus planes para culminar en genocidio israelí sobre Gaza pasaran por convertir la Franja en la Gran Riviera de Oriente Próximo y una zona de libre comercio.
El tiene interés en pasar a la historia,en qué la humanidad le reconozca su tarea,y a un nivel más mundano,en hacer negocios para si mismo y sus íntimos con todo aquello que sea susceptible de ser explotado de una u otra manera.
Los gringos les gusta la guerra, y solo por intentar pararlo, es muy posible que le hagan un kennedy
Trump tiene mas intereses personales en las empresas de construccion y mas amigos en el sector de los recursos de los que tiene en las de armas.