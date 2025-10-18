Lo que hay detrás del interés de Trump de parar guerras  

Desde la guerra en Gaza hasta el conflicto en Ucrania, el líder estadounidense cuenta con intereses más allá de la búsqueda del alto el fuego. El magnate norteamericano cuenta también con intereses económicos, como las tierras raras en territorio ucraniano, que superan lo meramente diplomático. Además, tampoco sería casualidad, por tanto, que sus planes para culminar en genocidio israelí sobre Gaza pasaran por convertir la Franja en la Gran Riviera de Oriente Próximo y una zona de libre comercio.