Lo que hay detrás del interés de Trump de parar guerras

Desde la guerra en Gaza hasta el conflicto en Ucrania, el líder estadounidense cuenta con intereses más allá de la búsqueda del alto el fuego. El magnate norteamericano cuenta también con intereses económicos, como las tierras raras en territorio ucraniano, que superan lo meramente diplomático. Además, tampoco sería casualidad, por tanto, que sus planes para culminar en genocidio israelí sobre Gaza pasaran por convertir la Franja en la Gran Riviera de Oriente Próximo y una zona de libre comercio.

pepel #1 pepel
Mirarse el ombligo y que le chupen el culo. Por eso es un depravao.
fofito #4 fofito
Ningún interés.
El tiene interés en pasar a la historia,en qué la humanidad le reconozca su tarea,y a un nivel más mundano,en hacer negocios para si mismo y sus íntimos con todo aquello que sea susceptible de ser explotado de una u otra manera.
azathothruna #2 azathothruna
Asumiendo que sea interes personal, igual esta cagao el zanahorio.
Los gringos les gusta la guerra, y solo por intentar pararlo, es muy posible que le hagan un kennedy
johel #3 johel *
Usa hace mucho que se lucra no solo vendiendo armas, sino haciendose con los recursos de la zona y por ultimo mandando a las empresas amigas a hacerse con los contratos de reconstruccion.
Trump tiene mas intereses personales en las empresas de construccion y mas amigos en el sector de los recursos de los que tiene en las de armas.
