Hay un bar en Palencia que prohíbe la entrada a los del pueblo

Guillermo confirmaba en la SER que "he presentado denuncia en el cuartel de Frómista por intento de homicidio" Y añade que "sí han pasado cosas con gente de aquí, pero eso no te lo puedo contar. Lo sabe la Guardia Civil y quieren que no digamos nada porque cuanto menos lo movamos mejor darán con todo ello".

alfre2 #1 alfre2
Pues yo vivo al otro lado del país y aquí estoy, enterado del asunto
reivaj01 #3 reivaj01
si no saben aguantar una broma que se marchen del pueblo.

#2 encurtido
Lo normal en un pueblo es acabar odiando a la mayoría de vecinos, pero este es un caso extremo.
#4 pirat
Aunque odio la religión, me gustaría visitar su iglesia de San Martín.
A ese bar no iría como tampoco vuelvo a los que prefieren y dan preferencia a los turistas frente a los locales. Al último que fuí así, nos hicieron cambiar tres veces de sitio para sentar a los madrileños y ni se ofrecieron a invitar una ronda.
#5 Forestalx
#4 lee el artículo. El motivo por el que no les deja entrar es que alguien le ha quemado el coche. Tela.
