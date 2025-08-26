Hay un bar en Palencia que prohíbe la entrada a los del pueblo

Guillermo confirmaba en la SER que "he presentado denuncia en el cuartel de Frómista por intento de homicidio" Y añade que "sí han pasado cosas con gente de aquí, pero eso no te lo puedo contar. Lo sabe la Guardia Civil y quieren que no digamos nada porque cuanto menos lo movamos mejor darán con todo ello".
A ese bar no iría como tampoco vuelvo a los que prefieren y dan preferencia a los turistas frente a los locales. Al último que fuí así, nos hicieron cambiar tres veces de sitio para sentar a los madrileños y ni se ofrecieron a invitar una ronda.